Милан, Италия, , 23:34 — REGNUM 20-летний немецкий вундеркинд Малик Тьяв, выступающий за «Шальке-04» на позиции центрального защитника, входит в сферу интересов «Милана». Об этом 25 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Также сообщается, что на данный момент стороны даже не согласовали условия трансфера. Стоимость Малика Тьява, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Текущее соглашение немецкого защитника с «Шальке-04» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне второй Бундеслиги 2021/22 немецкий центральный защитник принял участие в двадцати турах, в которых получил одну желтую карточки. В матче Кубка Германии с «Мюнхеном 1860» Тьяв был удален с поля прямой красной карточкой.