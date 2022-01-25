Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Популярный исполнитель Thundercat (Стивен Ли Брунер) стал героем нового постера к сериалу «Книга Бобы Фетта». Соответствующей информацией поделился портал CBR.com 25 января.

Боба Фетт Скриншот с YouTube

Известно, что артист появится в четвертом эпизоде сериала в роли механика. Также он написал музыку для ряда других эпизодов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Thundercat принял участие в съемках сериала «Книга Бобы Фетта». Эта роль стала актерским дебютом исполнителя.

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