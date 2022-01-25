Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Американский рэп-музыкант Lil Mosey (Лейтан Моисей Стэнли Эколс) представил новый видеоклип, опубликованный в честь его 20-летия. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнителя 25 января.

Праздничный торт Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР

В видео артист разъезжает на дорогостоящем спорткаре, а также рассказывает о собственном финансовом успехе. Основной локацией клипа стал задний двор особняка рэпера, а также близлежащие территории.

Напомним, что Lil Mosey прославился благодаря выпуску хита Pull Up. В 2022 году музыкант планирует выпустить новый студийный альбом.

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