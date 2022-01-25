Одесса, Украина, 25 января, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Драку устроил украинский депутат Артём Дмитрук в Одесском горсовете на заседании земельной комиссии 25 января, передаёт «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Он пришёл на заседание, чтобы проконтролировать работу депутатов и помешать «земельному дерибану». Его и пришедших с ним не пустила в помещение охрана, после чего он устроил драку.

В результате пострадали трое охранников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.