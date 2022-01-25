Манчестер, Великобритания, 25 января, 2022, 23:26 — ИА Регнум. 25 января «Манчестер Сити» объявил о завершении сделки по переходу 21-летнего форварда «Ривер Плейта» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса. О трансфере будет объявлено к концу недели. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити»

Также сообщается, что «Манчестер Сити» заплатит за трансфер форварда 18,5 миллиона евро. При этом трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Соглашение будет рассчитано на пять с половиной лет до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне аргентинской Суперлиги 2021 Хулиан Альварес принял участие в 21-м матче чемпионата, в котором отметился восемнадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.