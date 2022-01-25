Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Исполнитель Earl Sweatshirt (Тибе Неруда Кгоситсайл) принял участие в съемках нового выпуска программы «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале передачи 25 января.

Музыка (сс) StockSnap

В рамках выпуска артист исполнил трек «2010», вошедший в его недавний студийный альбом. Примечательно, что во время выступления музыканта на фоне появлялись различные ролики, взятые из его YouTube-канала.

Напомним, что 14 января 2022 года Earl Sweatshirt выпустил новую пластинку под названием SICK! В проект вошли сразу 10 композиций.

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