Париж, , 23:13 — REGNUM Во Франции за прошедшие сутки выявлено более полумиллиона новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 января министерство здравоохранения страны.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечено, что это максимальное суточное количество заражений за все время пандемии коронавируса.

Кроме того, сообщается, что за последние 24 часа во Франции скончались 364 пациента с диагнозом COVID-19.

При этом правительство Франции заявляет, что около 80% населения страны полностью вакцинированы против коронавируса.

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