Москва, , 01:06 — REGNUM Бывший президент Армен Саркисян был одним из немногих политиков в Армении, имевших авторитет среди населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил политолог Аслан Рубаев.

Армен Саркисян President.am

«Саркисян всегда был очень успешным, очень авторитетным. К Саркисяну, в отличие от многих других политических деятелей, армяне относились с симпатией и уважением. И он был человеком, знающим весь армянский политический расклад», — сказал эксперт.

Напомним, что 23 января президент Армении заявил о своём уходе в отставку.