Севилья, Испания, 25 января, 2022, 23:07 — ИА Регнум. 26-летний французский фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль сегодня, 25 января, прибыл в Испанию для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Севилью». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Fuguito Антони Марсьяль

Ранее сообщалось, что «Севилья» заплатит «Манчестер Юнайтед» 5 миллионов евро за полугодичную аренду Марсьяля.

В текущем сезоне Антони Марсьяль принял участие в одиннадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эвертона».

За «МЮ» французский нападающий выступает с 1 сентября 2015 года. «Монако» отпустил Марсьяля в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.