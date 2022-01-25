Таганрог, Ростовская область, 25 января, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Пушкинской набережной в Таганроге необходимо уделить самое пристальное внимание. Такое поручение дал побывавший с рабочей поездкой в приморском городе губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Donland.ru Пушкинская набережная в Таганроге

«Набережной нужно заняться вплотную: разработать отдельную дорожную карту, качественный проект, обеспечить быстрое уточнение деталей», — подчеркнул глава региона.

На родине писателя Антона Чехова губернатор оценил ход модернизации трамвая. При этом обратил внимание местных властей на соблюдение сроков выполнения комплексной программы развития Таганрога.

ИА REGNUM отмечает, что в преддверии рабочей поездки Голубева в Таганрог состоялся проектный семинар в рамках разработки плана реконструкции Пушкинской набережной. Над документом трудится группа московских архитекторов, которые пообещали учесть мнения горожан и сохранить историческую ценность местности.