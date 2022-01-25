Краснодар, 25 января, 2022, 22:58 — ИА Регнум. «Нижний Новгород» бесплатно подпишет 32-летнего российского универсального защитника Дмитрия Стоцкого. Об этом 25 января сообщил генеральный директор клуба РПЛ Равиль Измайлов.

ФК «Краснодар»

Ранее сообщалось, что «Краснодар» досрочно расторг со Стоцким контракт. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

«Краснодар» выкупил Стоцкого у «Уфы» 1 июля 2018 года. «Быки» заплатили башкирскому клубу 2 миллиона евро за трансфер игрока.

В текущем сезоне Стоцкий из-за проигранной Кристиану Рамиресу конкуренции принял участие лишь в восьми матчах за «Краснодар» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 127 минут.