Салехард, 25 января, 2022, 22:57 — ИА Регнум. На Ямале введут ответственность для безответственных владельцев домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Собака в автомобиле

Соответствующий законопроект проходит процедуру согласования. Документ призван закрепить ответственность владельцев собак за самовыгул питомцев.

Отмечается, что в 2021 году более 50% от общего числа нападений собак на людей пришлось на домашних питомцев. За самовыгул животного предлагается ввести штраф от 1000 до 2000 рублей, за допущение нападения домашнего животного на другое домашнее животное или человека — от 4000 до 5000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Лабытнанги несколько дней назад на улице собака напала на беременную женщину. Будущая мать была травмирована.