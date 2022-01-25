Милан, Италия, 25 января, 2022, 22:50 — ИА Регнум. 32-летний форвард лондонского «Арсенала» и сборной Габона по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуть в «Милан».

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

Как сообщает издание Football Italia, «россонери» планируют арендовать Обамеянг на вторую половину сезона.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл в пятнадцати матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Футболист не выступает за «канониров» с начала декабря прошлого года из-за конфликта с главным тренером Микелем Артетой.

Ранее сообщалось, что саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» выступил с предложением арендовать Обамеянг с обязательным правом выкупа. Однако сам габонец отказался отправляться в клуб из Саудовской Аравии.