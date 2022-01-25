Москва, , 22:42 — REGNUM В городских агломерациях России планируется полностью обновить парк больших автобусов к 2030 году. Об этом сообщил 25 января вице-премьер Марат Хуснуллин.

Трамвай Artem Svetlov

«К 2030 году в городских агломерациях планируем обновить 100% автобусов большого класса и 80% трамваев», — сказал он на совещании в правительстве по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития.

Вице-премьер добавил, что в восьми агломерациях также планируется запустить городские электрички на инфраструктуре РЖД и модернизировать до 80% трамвайной инфраструктуры.

Кроме этого, сообщил Хуснуллин, в 2022 году за счёт средств инфраструктурных кредитов планируется начать строительство новых станций метро в Самаре и Нижнем Новгороде и организацию метротрамвая в Челябинске.

«Всего за счёт инфраструктурного меню по линии общественного транспорта мы одобрили инфраструктурные бюджетные кредиты на проекты в 20 регионах на сумму более 160 млрд рублей», — отметил вице-премьер.