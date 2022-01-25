, 22:42 — REGNUM Статистика свидетельствует о том, что эпидемия коронавируса в Италии идет на спад, полагают главы регионов страны, передает Ansa во вторник, 25 января.

При этом COVID-бюрократия в виде многочисленных правил, ограничений и протоколов лишь ухудшается и усложняется, считают губернаторы.

Настало время для «упрощения и нормализации» — с таким призывом главы регионов намерены обратиться к правительству на ближайшей рабочей встрече 2 февраля.

По данным на 25 января, в Италии умерли 144 343 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 468 (днем ранее — на 352). Число подтвержденных носителей выросло на 186 740 (днем ранее — на 77 796). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 212 621 — около 17% населения страны. В настоящее время заражены 2 689 166 человек (на 25 049 меньше, чем днем ранее). После нескольких недель роста этот показатель снижается второй день подряд. Две прививки от коронавируса сделали 47,4 миллиона человек (более 78,7% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).