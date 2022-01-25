25 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию из ЛНР относительно того, что Украина стягивает тяжёлую военную технику к линии соприкосновения в Донбассе.

Артур Савин, , 23:15 — REGNUM Заявление представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко о том, что Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, включая реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 25 января в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Вот вам, бабушка, и Юрьев день. А как в грудь кулаком били украинские власти, убеждая окружающих, что это не они дестабилизируют ситуацию на линии соприкосновения», — отмечает Мария П.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

Многие пользователи усмотрели в таких передвижениях украинской техники попытку дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы вынудить Россию вмешаться в процесс и встать на защиту мирных жителей в этом регионе.

«Чтобы отвлечь внимание от ультиматума, выдвинутого Россией в декабре прошлого года, американцы решили развязать войну на чужой территории», — поделился своим мнением Олег Г.

Некоторые предупреждают, что главу украинского государства ждут серьёзные последствия в случае, если он вознамерится пустить свои войска в атаку на Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Зелю повесят в итоге после трибунала. Не отвертится после того, как вознамерится уничтожить мирных людей в Донбассе», — предупреждает Виталий Р.

Часть людей полагает, что о скором нападении ВСУ говорит и то, что международные наблюдатели по какой-то причине устранились и не видят стягивание украинской военной техники к линии соприкосновения.

«А где ОБСЕ? Куда эти слабовидящие пропали? Катались же раньше по всему Донбассу! Надо срочно звать на линию соприкосновения наблюдателей. Со спутниками, с камерами и т. д. Следует всем следить за действиями украинских карателей», — считает Лида Б.

Ряд пользователей призвал российское руководство не медлить, а сделать всё, что требуется для защиты российских граждан близ границы с Украиной.

«В России вообще как-нибудь готовят приграничное население к вероятной войне? Похоже на то, что власти вообще никак не чешутся и пустили всё на авось!» — волнуется Гена К.

Отдельные комментаторы отмечают, что нападение Украины станет тем событием, которое принесёт много горя нашим народам, но развяжет те многолетние узлы противоречий, которые терзают регион уже на протяжении практически восьми лет.

«Если Украина пойдёт в наступление — это билет в один конец для киевской власти. Американские хозяева пустят свою марионетку на убой, чтобы выставить Россию в неприглядном свете. На этом Вашингтон успокоится, а российским властям придётся распрощаться с Западом. Горькая, но оздоровительная пилюля», — пишет Андрей Б.

ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса Mil.gov.ua

Нашлись и те, кто убеждены, что жители Донбасса дадут бой украинским карателям и не позволят бандеровским полчищам захватить их родную землю.

«Если ВСУ перейдут в наступление, то в этот раз ДНР и ЛНР ответят жёстко. Да и Россия со своей территории поможет и раскатает этих свинорылых воинов», — указывает Andrey K.

«Все украинские нацбаты будут превращены в фарш. Шахтёры при поддержке России их уделают, и пойдут освобождать другие земли дальше», — предрекает Владимир Н.

«Может проутюжить превентивно «калибрами» скопление бандеровцев и их техники, как это делали мы с террористами ИГИЛ в Сирии?» — интересуется Виктор С.

Напомним, 24 января представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил в эфире канала «Россия 24» о том, что Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, включая реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию.