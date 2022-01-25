Ростов-на-Дону, 25 января, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц опроверг появившиеся в ряде мессенджеров слухи о своей отставке. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

Vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

«Сегодня в интернете, а также в СМИ появилась информация о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост. Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Читайте также: «Ростову» нужна пара-тройка ментальных монстров — президент клуба

ИА REGNUM напоминает, что Арташес Арутюнянц стал президентом футбольного клуба «Ростов» в июне 2017 года. В последний раз о сложной финансовой ситуации в команде сообщалось в 2019 году. Тогда Арутюнянцотметил, что вред финансовой стабильности наносили прошлые долги. При этом по итогам 2019 года убыток клуба составил 45 млн рублей, сократившись в 10 раз по сравнению с 2018 годом.