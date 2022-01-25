Антананариву, , 22:37 — REGNUM Не менее 46 человек погибли в результате тропического шторма «Ана» в Мозамбике, на Мадагаскаре и в Малави, сообщает 25 января Agence France-Presse (AFP).

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Большая часть жертв пришлась на жителей острова Мадагаскар, на который шторм обрушился 22 января. Там погибли 39 человек, 65 тыс. человек остались без жилья.

Затем шторм обрушился на Мозамбик, где погибли три человека. В Малави обнаружены четверо погибших, большая часть страны остаётся без энергоснабжения.

По мнению метеорологов, к исходу 25 января шторм «Ана» достигнет границ Зимбабве, но к этому времени значительно ослабеет.

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