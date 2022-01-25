Уотфорд, Великобритания, 25 января, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 25 января футбольный клуб «Уотфорд» объявил о назначении 74-летнгео английского специалиста Роя Ходжсона на пост нового главного тренера основной команды. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Ziwuwu.com Клаудио Раньери

Бывший главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньеры был отправлен в отставку вчера, 24 января, за неудачные результаты команды в рамках Английской Премьер-лиги.

После двадцати туров «Уотфорд», одержав лишь четыре победы и набрав четырнадцать очков, занимает девятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. 5 февраля «шершни» сыграют с «Бернли».

Последним клубом Роя Ходжсона был «Кристал Пэлас», который он покинул 23 мая 2021 года.