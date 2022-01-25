25 января 2022 | Время чтения 2 мин

Идея чиновника сделать парковки по 500 рублей в час в центре Москвы очень не понравилась мэру Сергею Собянину. Он назвал её несуразицей и даже наказал автора — префекта ЦАО.

Евгений Цоц, , 23:14 — REGNUM В конце 2021 года стоимость парковок в центре Москвы выросла до 450 рублей в час. Москвичи встретили новость на удивление спокойно. Дело в том, что от поездок в центр на личном автомобиле многие отказались намного раньше. Личное транспортное средство, ждущее своего хозяина в центре столицы, давно стало нерентабельным. Расходы автовладельцев подсчитал и оценил… лично мэр Сергей Собянин.

Сергей Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Правда, было это в далёком мае 2011 года. Мэр отреагировал на интервью префекта Центрального административного округа Сергея Байдакова, предложившего брать с автовладельцев за парковку от 300 до 500 рублей в час. Мэр отреагировал.

«Он выступил с инициативой о введении платности парковок в центре города в размере 500 рублей за один час. Нетрудно посчитать, что в течение месяца человек должен заплатить около 100 тыс. рублей. Полная несуразица. Но коль он уж выступил с такой инициативой, я предлагаю эксперимент провести на нём самом. На его служебную машину пусть в течение месяца платит по 500 рублей в час. А чтобы упростить расчёты, мы вычтем 100 тыс. рублей из его заработной платы. Если ему это понравится, будем это делать каждый месяц. Я думаю, тогда и бюджет пополнится. Меньше будет расходов на чиновников. И дури будет поменьше», — заявил Собянин на оперативном совещании.

Тогда он был молодым столичным мэром, отработавшим в должности только первые полгода, и нуждался в поддержке — москвичей, федеральной власти. Игры с парковками были для него опасными, а возможности демонстративно встать на сторону народа — ценными. Но за десятилетия произошло многое, в том числе сработало окно Овертона, когда шаг за шагом парковочная сеть сначала появилась, а затем расширилась и несколько раз подорожала. А у властей появились аргументы в пользу драконовских расценок.

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С 24 декабря в Москве максимальная стоимость уличной парковки поднялась с 380 рублей до 450 рублей за один час использования. Такой тариф начал действовать на 53 городских улицах в дневное время — с 8:00 до 21:00. В остальные часы суток, а также в воскресенье стоимость часа парковки снижается до 200 рублей в час.

Зона платной парковки в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Любопытно, что после повышения Москва оказалась на втором месте в мире по дороговизне парковки. На первом месте Рига (Латвия), где за пять евро или 0,54% средней зарплаты можно арендовать ограниченное число парковочных мест в центре Старого города. В Москве придётся заплатить 0,49% средней зарплаты (92 тыс. рублей), однако тариф этот действует повсеместно. Также среди лидеров Таллин (Эстония), Манила (Филиппины) и Дакка (Бангладеш).

Какой вывод из этой истории? Мэр Москвы достаточно умён, чтобы видеть и учитывать проблемы горожан, и решителен, чтобы в нужный момент переступить и больше не вспоминать.