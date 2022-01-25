Рим, , 22:30 — REGNUM Число получателей пособия по бедности в Италии увеличилось до 1,3 миллиона семей (около 3,3 миллиона человек), сообщили в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) во вторник, 25 января.

Евро Kārlis Dambrāns

Средний размер выплаты — 545 евро. Около двух третей получателей пособия — жители южных регионов страны.

«Пособие по гражданству» было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу».