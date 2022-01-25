Москва, 25 января, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства не видит предпосылок для существенного роста цен на хлебобулочные изделия в России. Об этом сообщили 25 января в пресс-службе ведомства.

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«В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции», — заявили в Минсельхозе.

При этом в министерстве не исключили «отдельных случаев пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции», отметив, что это является «стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями».

В Минсельхозе напомнили, что в целях стабилизации цен на зерно и продукты его переработки правительством был принят комплекс мер таможенно-тарифного регулирования. Мукомольным и хлебопекарным предприятиям в минувшем году также были выделены дополнительные субсидии на общую сумму 4,7 млрд рублей.

«Указанные меры позволили стабилизировать внутренние цены и удержать их на уровне существенно ниже мировых», — отметили в пресс-службе, добавив, что «за последний месяц цены на продовольственную пшеницу демонстрировали околонулевую динамику».