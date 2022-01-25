Рим, 25 января, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Нынешние выборы президента Италии должны быть последними, на которых решение принимают депутаты и сенаторы, заявила во вторник, 25 января, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Президентские выборы должны быть прямыми, народ имеет право выбирать главу государства самостоятельно, отметила лидер итальянской оппозиции.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый и второй туры закончились безрезультатно. Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио и некоторых других политиков.