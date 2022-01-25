Рим, 25 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Правоконсервативные Италии официально назвали три кандидатуры на пост президента страны, однако в действительности в кулуарах парламента обсуждаются три совсем кандидата от правых, передает Termonetro Politico во вторник, 25 января, со ссылкой на осведомленные источники.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Речь идет о спикере Сената страны Элизабетте Казеллати, координаторе партии «Вперед, Италия», экс-спикере Европарламента Антонио Таяни, а также об экс-министре иностранных дел Франко Фраттини.

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В «официальный» список, как сообщалось ранее, вошлибывший прокурор, борец с «Красными бригадами» Карло Нордио, экс-глава национальной телерадиокомпании Rai и бывший мэр Милана Летиция Моратти, а также доктор философии, обозреватель ряда национальных СМИ Марчелло Пера.

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Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый и второй туры закончились безрезультатно. Помимо указанных, обсуждается кандидатура премьер-министра Марио Драги и некоторых других политиков.