Париж, , 22:16 — REGNUM Как сообщает The Daily Mail, 31-летний центральный полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может перейти в «Тоттенхэм». При этом в сделку по переходу Вейналдума может быть включен полузащитник «шпор» Танги Ндомбеле.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В текущем сезоне на счету Джорджиньо Вейналдума три забитых мяча и две результативные передачи в 25-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах.

Вейналдум перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Ливерпуля» 1 июля 2021 года на правах свободного агента. Текущее соглашение нидерландского полузащитника с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2024 года.