Афины , , 22:16 — REGNUM Номерки, взятые для проведения вакцинации против коронавируса на среду, 26 января, отменены в ряде регионов Греции. Об этом сообщает AMNA 25 января.

Прививка Vashaibolit.ru

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Взрослые и опекуны детей старше 12 лет, которым назначены прививки, могут перенести прием, есть свободные дни. Родители детей в возрасте 5−11 лет будут уведомлены о перенесенных датах и времени с помощью текстового сообщения на мобильные телефоны. Это относится к крупнейшему региону страну Аттике и острову Эвия.

Вакцинации также были отменены во вторник, 25 января, после того, как накануне на Аттику обрушился снежный шторм «Элпис», создавший транспортные и другие проблемы.