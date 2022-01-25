Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Американский президент Джо Байден решил вопрос с журналистом FoxNews Питером Дуси, которого он обозвал «сукиным сыном», сообщила 25 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ничего личного» , признав, что у журналистов могут быть различные вопросы». Псаки «Самое важное, на мой взгляд, это то, что американский лидер позвонил Питеру и сказал, признав, что у журналистов могут быть различные вопросы».

Напомним, Байден во время пресс-конференции резко отреагировал на вопрос Дуси об инфляции в США, которую тот назвал «политическим пассивом в преддверии выборов»: президент заявил, что «большая инфляция — отличный актив», а затем добавил:

«Ну что за тупой сукин сын…»

Позже он позвонил журналисту и сказал: «Ничего личного, приятель». Дуси, судя по его последующим комментариям, воспринял случившееся как удачное развитие событий, поскольку ему удалось вызвать у Байдена реакцию: «Он может называть меня как хочет, лишь бы это заставляло его говорить!»

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