Вашингтон, 25 января 2022, 22:14 — REGNUM Американский президент Джо Байден решил вопрос с журналистом FoxNews Питером Дуси, которого он обозвал «сукиным сыном», сообщила 25 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
Напомним, Байден во время пресс-конференции резко отреагировал на вопрос Дуси об инфляции в США, которую тот назвал «политическим пассивом в преддверии выборов»: президент заявил, что «большая инфляция — отличный актив», а затем добавил:
Позже он позвонил журналисту и сказал: «Ничего личного, приятель». Дуси, судя по его последующим комментариям, воспринял случившееся как удачное развитие событий, поскольку ему удалось вызвать у Байдена реакцию: «Он может называть меня как хочет, лишь бы это заставляло его говорить!»
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