Вологда, 25 января, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В Вологодской области масштабы распространения штамма коронавируса «Омикрон» превысили объемы распространения штамма «Дельта». Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

«Штамм «Омикрон» в Вологодской области практически замещает штамм «Дельта». Также мы фиксируем, что протекает эта болезнь значительно легче, чем предыдущий штамм. Но если на работу монопрофильных госпиталей он не влияет — сейчас порядка 50% коечного фонда остается свободным, — то первичное звено здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков.