Киев, 25 января, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Антиукраинские заявления президента Хорватии Зорана Милановича по поводу перспектив членства Украины в НАТО и отзыве хорватских военных из сил альянса в Восточной Европе недопустимы и вредны для отношений между странами, сообщается в заявлении МИД Украины, опубликованном 25 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Киев требует официального опровержения этих заявлений президента Хорватии, о чём уведомил посла Хорватии на Украине Аницу Джамич.

Кроме того, заявлено, что утверждения Милановича о событиях на Украине в 2014 году «оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины».

«Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии… Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом», — указано в заявлении МИД Украины.

При этом официальный Киев отмечает, что заявления Милановича «ретранслируют нарративы российской пропаганды».

«МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе», — заявляет украинский МИД.