Афины , , 22:10 — REGNUM Школы в шести регионах Греции останутся закрытыми 26 января в связи с обязательными выходными днями, объявленными из-за непогоды. Об этом сообщило министерство образования. Греция пытается справиться с последствиями сильной снежной бури.

Снегопад kristamonique

Закрытые школы будут учить детей в дистанционном формате. Это относится к государственным и частным образовательным учреждениям, и к учреждениям всех уровней, от дошкольного до университетского.

Шесть регионов, столкнувшихся с проблемами после того, как 24 января на Грецию обрушился снегопад «Элпис», включают Аттику, Беотию, острова Додеканес, Киклады, Эвию и Крит.