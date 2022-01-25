Леверкузен, Германия, , 22:09 — REGNUM Как сообщают испанские СМИ, 26-летний таранный форвард леверкузенского «Байера-04» и сборной Чехии по футболу Патрик Шик может усилить состав каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» предпримут попытку подписать чеха ближайшим летом.

Патрик Шик Ailura

В текущем сезоне в составе «Байера-04» Патрик Шик принял участие в семнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Байер-04» выкупил Шика у «Ромы» 8 сентября 2020 года за 26,5 миллиона евро. Текущее соглашение форварда с «фармацевтами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала контракт с защитником лондонского «Челси» Сесаром Аспиликуэтой.