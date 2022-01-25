Архангельск, , 22:07 — REGNUM Представители сферы туризма Архангельской области и Ненецкого автономного округа занялись формированием первого межрегионального маршрута экспедиционного формата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в центре развития туризма Архангельской области.

Собачья упряжка

«Объединяющей темой для регионов может стать этнографическая составляющая: поморская и ненецкая культуры. Весной 2022 года запланирована экспедиция на собачьих упряжках, снегоходах и мотобуксировщиках, которая положит начало прокладке маршрута будущей трассы «Большая российская гонка», — сообщила директор центра Светлана Корницкая.

Напомним, что первый подготовительный этап «Большой российской гонки» уже был пройден в 2018 году. Экспедиция на собачьих упряжках стартовала из деревни Малые Карелы (Приморский район) и дошла до города Мезени (Мезенский район).

С 10 по 24 марта будет организован второй подготовительный этап в рамках «Большой российской гонки» для прокладки маршрута Мезень — Несь — Вижас — Ома — Н. Пеша — Выселки — Великая — Индига — Нарьян-Мар. До Мезени планируется ехать на машинах, а далее — на упряжках, снегоходах и мотобуксировщиках.

«Мы договорились о проработке маршрута с точки зрения этнографической концепции, — добавил директор центра арктического туризма Сергей Мишин. — Необходимо определить локации, которые наполнят его смыслами и дадут более полную картину. Данный маршрут имеет все шансы стать эксклюзивным туристическим продуктом и одним из самых интересных как в Арктической зоне РФ, так и в проекте «Серебряное ожерелье России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области турпоток вырос почти на 60%.