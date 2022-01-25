Архангельскую область и НАО объединят турмаршрутом
Архангельск, 25 января, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Представители сферы туризма Архангельской области и Ненецкого автономного округа занялись формированием первого межрегионального маршрута экспедиционного формата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в центре развития туризма Архангельской области.
Напомним, что первый подготовительный этап «Большой российской гонки» уже был пройден в 2018 году. Экспедиция на собачьих упряжках стартовала из деревни Малые Карелы (Приморский район) и дошла до города Мезени (Мезенский район).
С 10 по 24 марта будет организован второй подготовительный этап в рамках «Большой российской гонки» для прокладки маршрута Мезень — Несь — Вижас — Ома — Н. Пеша — Выселки — Великая — Индига — Нарьян-Мар. До Мезени планируется ехать на машинах, а далее — на упряжках, снегоходах и мотобуксировщиках.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области турпоток вырос почти на 60%.