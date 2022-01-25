Лондон, 25 января, 2022, 22:04 — ИА Регнум. 32-летний капитан лондонского «Челси» и универсальный защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта следующим летом перейдет в каталонскую «Барселону». Стороны, как сообщает издание El Chiringuito, уже согласовали условия личного контракта.

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Футболист перешел из «Челси» в «Барселону» 1 июля 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Сесар Аспиликуэта принял участие в 26-ти матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Челси» Аспиликуэта выступает за 24 августа 2012 года после ухода из «Марсели». «Пенсионеры» заплатили французскому клубу 8,8 миллиона евро за трансфер испанского защитника.