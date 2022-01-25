Москва, 26 января, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Запад и далее будет пугать Россию отключением от системы SWIFT. Об этом 25 января заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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«Отключением SWIFT пугали и пугать будут. Введут любые санкции, кроме тех, которые сильно ударят и по ним», — заявил эксперт.

Политолог полагает, что западные страны и Германия будут сами определять, что считать «сильным ударом». Пока отключение SWIFT таковым считается, отметил эксперт.

Напомним, что Германия сняла с повестки предложение об отключении России от системы межбанковcких платежей SWIFT.