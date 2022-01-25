Москва, , 21:59 — REGNUM Технический директор «Венеции» Паоло Поджи опроверг информацию о том, что итальянский клуб намерен подписать 24-летнего аргентинского нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе. Об этом 25 января сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Эсекиэль Понсе Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Эсекьель Понсе из-за травмы принял участие лишь в одиннадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Понсе перешел в «Спартак» 1 июля 2019 года из «Ромы» за 3 миллиона евро. Текущее соглашение аргентинского нападающего с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.