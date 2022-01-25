Рим, 25 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Правоконсервативные партии Италии во вторник, 25 января, официально предложили три кандидатуры на пост президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Это бывший прокурор, борец с «Красными бригадами» Карло Нордио, экс-глава национальной телерадиокомпании Rai и бывший мэр Милана Летиция Моратти, а также доктор философии, обозреватель ряда национальных СМИ Марчелло Пера.

26 января правые предполагают обсудить эти кандидатуры с представителями других партий.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый и второй туры закончились безрезультатно. Помимо указанных, осуждается также кандидатура премьер-министра Марио Драги и некоторых других политиков.