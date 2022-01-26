Москва, 26 января 2022, 01:26 — REGNUM Сообщения об ударах по Крыму ракетами американской подлодки — блеф. Об этом 25 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
«Это не серьезно. Боевая часть крылатой ракеты несёт меньше взрывчатки, чем классическая авиабомба времён Второй мировой, это же не МБР», — заявил эксперт.
Такой исход возможен только в случае, если американские моряки решили таким хитрым способом покончить жизнь самоубийством, уверен политолог.
«Любой пуск будет засечен, а лодка потоплена. Кстати, Ohio — старая модель, которую сейчас должна заменить «Колумбия». Блеф в чистом виде», — заключил Артамонов.
Напомним, что американское издание The Drive написало на своих страницах о возможности атаки крылатыми ракетами американской субмариной класса Ohio российских военных целей в Крыму.