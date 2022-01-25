Москва, 26 января, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Сообщения об ударах по Крыму ракетами американской подлодки — блеф. Об этом 25 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

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«Это несерьезно. Боевая часть крылатой ракеты несёт меньше взрывчатки, чем классическая авиабомба времён Второй мировой, это же не МБР», — заявил эксперт.

Такой исход возможен только в случае, если американские моряки решили таким хитрым способом покончить жизнь самоубийством, уверен политолог.

«Любой пуск будет засечен, а лодка потоплена. Кстати, Ohio — старая модель, которую сейчас должна заменить «Колумбия». Блеф в чистом виде», — заключил Артамонов.

Напомним, что американское издание The Drive написало на своих страницах о возможности атаки крылатыми ракетами американской субмариной класса Ohio российских военных целей в Крыму.