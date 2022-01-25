Рим, 25 января, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов в Италии во вторник, 25 января, вновь завершился безрезультатно.

Италия

Около трети выборщиков положили в урны чистые листы бумаги, и никто из кандидатов не получил необходимых двух третей голосов.

В среду консультации руководителей партий будут продолжены.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый тур закончился безрезультатно. Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио и некоторых других политиков.