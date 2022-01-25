25 января 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter вечеринку на Даунинг-стрит по случаю дня рождения премьер-министра Бориса Джонсона в июле 2020 года, во время первого локдауна.

Джейн Спай, , 23:13 — REGNUM Представители Даунинг-стрит подтвердили, что 19 июля 2020 года сотрудники собрались, чтобы поздравить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с днем рождения. В июле 2020 в Великобритании продолжали действовать ограничения, введенные из-за первой волны COVID-19. Как сообщает ITV News, на мероприятии присутствовало до 30 человек. На Даунинг-стрит заявили, что поздравление заняло не больше 10 минут, однако ITV News, ссылаясь на неизвестный источник, утверждает, что вечером мероприятие продолжалось уже внутри здания.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые пользователи написали, что премьер-министр поступил эгоистично и лицемерно, объявив правила и через неделю нарушив их. Многие пользователи писали, что им пришлось не отмечать свои дни рождения, дни рождения своих детей и менять планы, а для Джонсона будто ничего и не менялось.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За неделю до вечеринки премьер-министр сказал нам всем: «Собрания внутри домов других людей остаются противозаконными». Королеве пришлось передвигать свой день рождения, как и многим другим. Для некоторых людей это был последний день рождения», — прокомментировал @PaulBrandITV.

«Если у вас есть дети, которые родились в период с марта по июль, и вы следовали правилам, у ваших детей не было праздника уже почти три года. Именно поэтому последние обвинения в нарушении правил в связи празднованием дня рождения на Даунинг-стрит особенно задели некоторых из нас», — объяснил @tnewtondunn.

«Мой пасынок в свой день рождения был один в разочаровании, он не мог увидеть своих друзей. Если бы мы только знали, что правила были введены, чтобы их нарушали», — написал @darrent1824.

В комментариях поменяли слова в песне Лесли Гор «It's my party», чтобы она подходила для описания лжи премьер-министра в свой день рождения.

«Это моя вечеринка, и я буду «лгать», если захочу», — написал @GNev2.

Двойные стандарты Никита Устинов © ИА REGNUM

Часть пользователей написала в комментариях возможные отговорки, которые премьер-министр может использовать, чтобы соврать стране по поводу этой вечеринки.

«Так он не знал, что это был его день рождения», — отметила @sueperkins.

«Никто не сказал ему, что это был его день рождения», — предложил @Gerhard_DMU, напомнив про комментарий Джонсона, где он уверенно отвечал, что ему никто не сказал, что он пришел не на рабочую встречу и что сама встреча была против правил.

Читайте подробнее: Враньё или абсурд: Борис Джонсон не понял, куда пришёл и что нарушил

«Подождите, нам нужно провести расследование, чтобы точно определить факты. То, что там были торт, свечки, праздничные шляпы, стриптизерши и подарки, не означает, что это была вечеринка», — предложил @Draconacticus, напомнив, что премьер-министр отказывался говорить, присутствовал ли он на вечеринке в саду на Даунинг-стрит в ожидании результатов расследования Сью Грей (Сью Грей — второй постоянный секретарь кабинета министров, в настоящее время проводит расследование нарушений ковидных ограничений на Даунинг-стрит в 2020 году).

Читайте подробнее: «Из лидера превратился в обузу для страны»: нужен ли Джонсон британцам?

«Мне только после того, как я задул свечки, и все спели песню «С днем рождения!», пришло в голову, что это рабочее мероприятие может быть не так понято», — написал @BorisJohnson_MP.

«Когда я увидел торт с гусеницей Колин, который держали моя жена и наш дизайнер интерьера, я безоговорочно верил, что это было рабочее мероприятие», — предложил @Number10cat.

Ряд комментаторов в преддверии очередных вопросов к премьер-министру на заседании в парламенте посоветовал лидеру Лейбористской партии Киру Стармеру даже не пытаться придумывать вопросы, ответы на которые помогут прояснить ситуацию, потому что всё и так предельно ясно, а Джонсон в очередной раз не ответит ничего внятного.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер Rwendland

«Я на месте Кира Стармера не стал бы тратить время на подготовку вопросов, я бы просто спел песню «С днем рождения!» премьер-министру в среду, и попросил бы всю теневую первую скамью присоединиться», — написала @agnesfrim.

В комментариях стали называть новости о вечеринках на Даунинг-стрит популярным трендом, который вышел из-под контроля.

«И тренд продолжается… еще одна неделя и еще одна вечеринка во время локдауна подтверждена!» — прокомментировал @AmitChampaneri1.

«Когда впервые заговорили о вечеринке на Даунинг-стрит в ноябре прошлого года, один источник сказал мне, что на самом деле там было «много общественных мероприятий», пока общество страдало от ограничений. Я не уверен, что даже приблизительно понимаю, насколько много имелось в виду», — рассказала @PippaCrerar.