Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Оценки Киева об отсутствии опасности «вторжения России» не соответствуют реальному положению дел, заявила 25 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С таким заявлением она выступила, оценивая утверждение министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что сейчас угрозы «наступления России» не существует и не следует «сеять панику» по этому поводу.

По мнению Псаки, этого нельзя утверждать, потому что никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».

«Никто не может прочитать мысли президента Путина или российского руководства… Но мы видели, что есть ряд приготовлений, в том числе 100 тыс. военных на границе», — заявила Псаки.

По её словам, США по прежнему видят «агрессивные действия и приготовления» России на границе с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют об угрозе «российского вторжения» на Украину.

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