Рим, , 21:47 — REGNUM По данным на вечер вторника, 25 января, в Италии умерли 144 343 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 468 (днем ранее — на 352), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число подтвержденных носителей выросло на 186 740 (днем ранее — на 77 796).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 212 621 — около 17% населения страны. В настоящее время заражены 2 689 166 человек (на 25 049 меньше, чем днем ранее). После нескольких недель роста этот показатель снижается второй день подряд.

Две прививки от коронавируса сделали 47,4 миллиона человек (более 78,7% граждан страны).