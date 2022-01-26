Москва, , 01:18 — REGNUM Заявления министра иностранных дел Германии лишний раз говорят о том, что Германия не будет воевать за Украину. Об этом 25 января заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Анналена Бербок Olaf Kosinsky

«За Украину никто не будет воевать, включая Германию», — заявил эксперт.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны Запада не смешивать Украину и территории стран-участников альянса, а также подходить к выбору мер в случае обострения дифференцированно.