Москва, 26 января, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Германии лишний раз говорят о том, что Германия не будет воевать за Украину. Об этом 25 января заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

«За Украину никто не будет воевать, включая Германию», — заявил эксперт.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны Запада не смешивать Украину и территории стран — участников альянса, а также подходить к выбору мер в случае обострения дифференцированно.