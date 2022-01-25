Вашингтон, , 21:39 — REGNUM В преддверие пекинской зимней Олимпиады китайские СМИ уделяют особое внимание представительствам различных стран на Играх. В частности, Синьхуасо ссылкой на заявление Национального олимпийского и паралимпийского комитета США сообщает о том, что американская делегация составит 222 спортсмена, 92 из которых являются многократными участниками Олимпиад.

Олимпиада onacadan

В списке имеются четыре пятикратных олимпийца — Шон Уайт, Линдси Джекобеллис, Кэти Юлендер и Джон Шустер. Ещё восемь членов сборной США участвовали в четырех предыдущих Олимпиадах. В команде 115 мужчин и 107 женщин, и последний показатель является самым крупным представительством США на всех зимних Олимпиадах.