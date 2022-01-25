Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Рост цен на нефть и газ в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Украины, прогнозирует МВФ. Как сообщила 25 января журналистам первый заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат, международное сообщество надеется, что не будет войны.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Комментируя вышедший в свет доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики, представитель фонда сказала, что в мире наблюдается рост базовой инфляции, поскольку дорожают сырьевые товары, энергоносители и продовольствие. Затем Гопинат ответила на вопрос о влиянии напряжённости вокруг Украины:

«Поэтому на Ваш вопрос о том, каковы будут последствия конфликта между Россией и Украиной, можно ответить, что последствием для энергетических рынков, скорее всего, будет дальнейшее повышение цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира».

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