Москва, , 01:02 — REGNUM Эвакуация британских дипломатов из Киева — демонстрация мифической российской угрозы. Об этом 25 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Эвакуация из Киева «англосаксонских» посольств выглядит как пропагандистское представление», — заявил эксперт.

Вряд ли в США и Британии всерьёз верят, что российские войска пойдут штурмовать столицу Украины, уверен Трухачёв.

По мнению политолога, эвакуация дипломатов — демонстрация всему миру масштаба «российской угрозы». Кроме того, это выглядит как своего рода отвлекающий манёвр.

«Таким способом пытаются замаскировать подготовку властей Украины к возобновлению войны в Донбассе», — заключил эксперт.

Напомним, что Британия демонстративно заявила об эвакуации ряда своих дипломатов из Киева.