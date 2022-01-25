Пекин, , 21:35 — REGNUM Китайское правительство пожертвовало материальные средства Королевству Тонга; в партию гуманитарной помощи, отправленной из столицы Фиджи города Сува, входят продукты питания, товары первой необходимости, питьевая вода, медицинские препараты и расходные материалы. Об этом 25 января сообщает Синьхуа, отмечая, что большая часть гуманитарного груза была собрана посольством КНР на Фиджи, а оставшиеся средства — работающими в стране китайскими предпринимателями.

Тонга Tony Bowden

Отмечается, что в королевство доставлены и инструменты и оборудование, необходимые для преодоления последствий обрушившихся на неё стихийных бедствий. Это генераторы, электропилы, водные насосы и средства индивидуальной защиты.

Как заявил посол КНР на Фиджи Цянь Бо, Китай рассматривает островные государства южной части Тихого океана своими стратегическими партнерами и готов оказать им посильную материальную помощь и моральную поддердку.