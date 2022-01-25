Пекин, 25 января, 2022, 21:32 — ИА Регнум. По случаю наступающего Праздника Весны (Нового года по лунному календарю) генеральные секретари ЦК КПК и КПВ Си Цзиньпин и Нгуен Фу Чонг обменялись приветствиями и поздравлениями, о чём 25 января сообщает Синьхуа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Китайский Новый год

Китайский лидер отметил необычность 2021 года для обеих партий и стран. Китай отпраздновал столетие КПК; во Вьетнаме успешно прошел XIII съезд КПВ; обе страны стоят на пути социалистического строительства, добиваясь в нем новых успехов. Си Цзиньпин также отметил общность судеб двух стран, отношения между которыми сохраняют стратегическое значение. Он высказал уверенность в том, что стороны будут крепить традиционную дружбу, углублять практическое сотрудничество, урегулировать сохраняющиеся разногласия.

Нгуен Фу Чонг, в свою очередь, отметил важность стратегических договоренностей, достигнутых двумя лидерами, а также положительную динамику развития двусторонних межпартийных и межгосударственных отношений. В условиях глобальных перемен, по его словам, социалистическое строительство в обеих странах вступило в новый важный этап. Он выразил готовность к дальнейшим усилиям по реализации существующих и достижению новых важных договоренностей.